Traffico Roma del 23-04-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati andiamo subito ad aggiornare la situazione sulla carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo code tra la Cassia e la Salaria tra la centrale del latte Tor Bella Monaca nelle due direzioni è in esterna code a tratti tra laFiumicino è l’uscita per laNapoli code poi risultato Urbano della A24 in uscita daa tra Porto le torce bar intanto ho vinto ilsulla tangenziale troviamo code tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni mentre in direzione dello Stadio Olimpico abbiamo code da San Giovanni San Lorenzo e dal bivio per laL’Aquila a viale della Moschea code poi sulla Colombo direzione Ostia tra Mezzocammino e malafede e sulla Pontina tra la Colombo e il raccordo direzione Poi mi ricordo Infine un ...