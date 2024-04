Traffico Roma del 23-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) LuceverdeBuonasera e ben Trovati al momento registriamo code a tratti perlungo le due carreggiate del raccordo anulare quindi tra la cassa e la Salaria è tra le uscite Nomentana Tor Bella Monaca in carreggiata interna ma ci sono code a tratti anche in esterna tra laFiumicino è l’uscita per laNapoli in uscita dacode sul treno Urbano della A24 tra svincolo fiorentini e Tor Cervara sulla tangenziale lungo via del Foro Italico code tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni mentre in direzione dello Stadio Olimpico troviamo code da San Giovanni al bivio per laL’Aquila e da via delle Valli viale della Moschea sulle strade del centro e in corso fino alle 19 una manifestazione in piazzale di Porta Pia possibili di circolazione tra Corso ...