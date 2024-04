Traffico Roma del 23-04-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in queste ore in corso una manifestazione in piazzale di Porta Pia e fino alle 19 sono possibili ripercussioni altra Corso d’Italia e via Ancona non si escludono ripercussioni anche sulle vie limitrofe E questa sera alle 21 per un concerto all’atlantico live sono possibili disagi alGià a partire dalle 18 in Viale dell’Oceano Atlantico e su via adiacenti il palazzetto all’Olimpico stasera sempre alle 21 Lazio Juventus e per il ritorno della semifinale di Coppa Italia già da queste ore consueta disciplina provvisoria disulle vie adiacenti l’impianto sportivo non si escludono rallentamenti anche al Flaminio e al Villa Vittoria Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico servizio ferroviario sospeso ...