Tiro con l' arco - Coppa del mondo | sei Azzurri in gara a Shangai

L’Isola dei Famosi 2024 continua a registrare ascolti bassissimi e adesso sembra che altri concorrenti sarebbero pronti a lasciare l’Honduras. Il reality infatti non è iniziato in maniera molto fortunata, dato che oltre ad aver già assistito a ...

Il torneo finale di qualificazione olimpica del Tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar, riserva ai colori azzurri il secondo posto nel trap maschile di Mauro De Filippis: dato che l’Italia aveva già conquistato due carte per Parigi 2024 nella ...