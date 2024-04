Time Out Festival | da Juri Chechi a Sara Simeoni e Lucchetta - i campioni dello sport nella Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 aprile 2024) Profumo di Olimpiadi nell’Isolae in Val San Martino. Idi ieri e di oggi in procinto di partire per i Giochi di Parigi 2024 fanno tappa in provincia alOut. Alessandro Miressi, l’erede di Filippo Magnini, e Benedetta Pilato, podio mondiale a soli 14 anni, un record di precocità strappato a Federica Pellegrini il 25 aprile alle 14:30nno al centroivo di via Bruno Locatelli 36 a Brembate di Sopra. L’evento, che vedrà in azione una rappresentativa di atleti del CUS Bergamo, sarà l’occasione per presentare il nuovo progetto Pentathlon CUS 2024 che ha il suo focus nel nuoto ecorsa nelle prime categorie di atleti. La pista di atletica e la piscinanno protagoniste di un test ...