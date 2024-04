Inter-Cagliari | si va verso l’ennesimo sold-out! Le ultime info utili

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)è la partita che questa sera alle ore 20.45 si giocherà a San Siro. Il club nerazzurro chiama a raccolta tutti i suoi tifosi poiché rimane ancora qualche tagliando disponibile: si va infatti-out. Di seguito tutte lePRESENTI COME SEMPRE –, sfida valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, è in programma questa sera a San Siro alle ore 20.45. La capolista, che dopo il 3-3 tra Sassuolo e Milan si avvicina sempre di più alla conquista della seconda stella, torna a giocare davanti ai suoi tifosi, che rispondono con-out. Come riportato da.it, rimane ancora qualche tagliando disponibile online. Il ...