Tim nel segno della continuità | Labriola resta alla guida - Figari presidente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32: Constantini trova la bocciata che vale il punto azzurro. Italia avanti 6-4 quando manca l’ultimo end alla fine dell’incontro! 15.28: Una stone azzurra a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end, momento decisivo 15.22: tre stone azzurre a punto dopo quattro tiri nel settimo end 15.17: Non è preciso l’ultimo tiro di Constantini e la Danimarca ne approfitta per mettere a segno un doppio ... (oasport)