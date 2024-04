Tim - Labriola tiene il comando E la vendita della rete può avanzare

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 aprile 2024) L’appuntamento, almeno di quelli sul taccuinofinanza, era tra i più attesi dell’anno. L’esito, forse, era quasi scontato dopo il posizionamento dei soci alla vigilia. L’assemblea degli azionisti di Tim ha rispettato i pronostici: la lista del board uscente, quella che portava in dote la riconferma alla guida del gruppo telefonico di Pietro, ha ottenuto la maggioranza dei voti in assemblea, anche grazie all’astensione del socio di riferimento, Vivendi, che con un voto contrario, poteva complicare non poco le cose. E Alberta Figari, dal 2021 avvocato partner dello studio Legance, è stata nominata presidente dell’ex monopolista. Non è tutto. Via libera dall’assise dei soci, cominciata poco dopo le 11, anche alla riduzione dei membri del consiglio di amministrazione a nove dai 15 attuali: Alla lista del management vanno sei posti, mentre ...