Tim - Labriola confermato al vertice Vivendi depone le armi e si astiene

(Di martedì 23 aprile 2024) Alberta Figari presidente, Pietroal suo fianco ricome amministratore delegato e la lista del consiglio di amministrazione uscente che ottiene la fiducia. Nel nuovo cda di nove componenti anche Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi e Domitilla Benigni della lista uscente, ai quali si aggiungono Umberto Paolucci e Stefano Siragusa, indicati nella lista depositata da Merlyn Partners, e Paola Giannotti De Ponti della lista di Bluebell. «L’assemblea degli azionisti di oggi segna un importante continuità nel piano che stiamo portando avanti per proseguire sul percorso di crescita e sviluppo intrapreso con 22 mesi di performance in miglioramento e di rispetto dei target finanziari. Si tratta di una nuova tappa di un cammino che continuerà con l’obiettivo di cogliere tutte le occasioni che nasceranno dall’evoluzione ...

