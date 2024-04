Thuram scherza con Zhang | Ci hai presi a parametro zero

Sommer sta collezionando clean sheet, il più delle volte senza vedere mai un tiro in porta. Lo svizzero, in ogni caso, si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, tanto da non far sentire minimamente l’assenza di Onana, andato via la scorsa ...

Il giorno dopo la conquista ufficiale del ventesimo scudetto dopo la straordinaria vittoria in Milan-Inter terminata 1-2, alcuni giocatori hanno partecipato a una diretta su Instagram insieme al presidente Steven Zhang . In particolare Marcus ...

Dumfries in after, Zhang, Inzaghi demone: Calha, la live con Thuram è | OneFootball - Un’ora di puro intrattenimento e battute per i tifosi che, a tratti collegati in 60mila, hanno assistito allo show. A fare da spalla al turco, Thuram, con un paio di occhiali da after che definire ...onefootball

Inter in after, Zhang e prese in giro: Calha, la live con Thuram è | OneFootball - Un’ora di puro intrattenimento e battute per i tifosi che, a tratti collegati in 60mila, hanno assistito allo show. A fare da spalla al turco, Thuram, con un paio di occhiali da after che definire ...onefootball

Calhanoglu e Thuram in diretta Instagram con Zhang: "Ti siamo costati meno di una pizza" - Una diretta su Instagram il giorno dopo la conquista del 20mo Scudetto si trasforma in una sorta di sitcom interista tutta da ridere. Il presidente dell'Inter Steven Zhang viene messo in mezzo dalla c ...tg.la7