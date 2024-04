Thuram a Zhang | Io e Calhanoglu a 0 - vogliamo un regalo! Poi scherza con Dimarco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) Il giorno dopo la conquista ufficiale del ventesimo scudetto dopo la straordinaria vittoria in Milan-Inter terminata 1-2, alcuni giocatori hanno partecipato a una diretta su Instagram insieme al presidente Steven. In particolare Marcus, che hato con il numero uno nerazzurro e successivamente con Federico. DOPO I FESTEGGIAMENTI – Hakane Marcussono stati i protagonisti fino a qualche minuto fa di una diretta Instagram insieme al presidente Steven, non ancora presente in Italia. Un clima chiaramente sereno e di festeggiamenti, l’attaccante francese hato con il numero uno dell’Inter: «Presidente, io esiamo costati zero euro. Zero! Meno di una pizza, anche la tua ...