Thuram - i numeri degli uomini scudetto | prima stagione pazzesca!

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 L’ audio tra Var e La Penna sul contatto tra Thuram e Rrahmani in Inter-Napoli Inter Napoli, contatto ...

Domani ci sarà Roma-Inter e dunque Lukaku contro Thuram. A San Siro non ci fu storia, il francese giocò meglio e decise il match. Ora il secondo appuntamento. secondo ROUND ? In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi ha ...