Roma-Inter è anche Thuram contro Lukaku I numeri dei due – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024)in programma sabato alle ore 18, allo Stadio Olimpico si affronteranno ancora il passato e il presente nerazzurro: Marcuse Romelu. La loro stagione riassunta indal Corriere dello Sport. DA CAPOGIRO! – Idi Marcuse Lautaro Martinez sono devastanti in questo campionato. Il francese ha 8 gol, accompagna l’argentino che si è fermato con la Juventus a 19. 27 reti per l’dalla coppia d’attacco alla giornata numero ventidue, gli stessidell’anno dello Scudetto con Romelu. Il belga tornerà ad affrontare il suo passato questo sabato, arrivando con 9 gol e appena un solo assist. Era tutto fatto per il suo ritorno in estate, avrebbe completato un reparto ...