Tesla | Model 3 - Model S e Model X adesso costano meno

(Di martedì 23 aprile 2024) Una strategia di marketing ben mirata quella di: rendere più accessibili3,S eX abbassando i prezzi Nel contesto attuale del mercato automobilistico,continua a sorprendere. Le decisioni prese di recente riflettono una strategia di marketing aggressiva e attentamente calcolata. La notizia del taglio dei prezzi sulle auto non riguarda soltanto la Cina, Stati Uniti e l’Europa, ma anche in Italia. Ciò dimostra una tattica proattiva per incrementare le vendite e consolidare la propria presenza sui mercati mondiali. L’aggiustamento dei prezzi ha interessato diversili: la ...

Perché Tesla ha richiamato migliaia di Cybertruck - Un pericoloso problema all'acceleratore ha costretto la casa di veicoli elettrici a ritirare il suo discusso pick-up. È solo l'ultimo grattacapo per l'azienda di Elon Musk ...wired

Le Tesla battono tutti per costi di manutenzione e riparazione - In particolare, i dati hanno mostrato che, nel corso di un decennio, le Tesla hanno richiesto una media di 4.035 dollari in costi di manutenzione e riparazione, circa 3.780 euro, dunque molto ...macitynet

Anteprima trimestrali Tesla: un altro ribasso in vista - In una recente nota, Morgan Stanley (NYSE: MS) ha ribadito il rating Overweight e l’obiettivo di prezzo di 310 dollari su Tesla. La banca ha affermato che per far sì che il titolo ricominci a ...it.investing