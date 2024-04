Conclusa a Milano Hypermile Challenge - Tesla Model 3 Rwd percorre oltre 600 km

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – È terminata alle 17.30 di sabato 20 aprile la prima, la sfida che puntava a raggiungere i 500 km di autonomia con una3 Rwd, organizzata dalla associazione no profitOwners Italia durante la trafficata Design Week milanese nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 aprile.

Milano , 11 mar.(Adnkronos) - Daniele Nahum , consigliere Dem al Comune di Milano e storico rappresentante della comunità ebraica milanese, ha deciso di lascia re il Pd in polemica con le posizioni ...

Milano , 11 mar.(Adnkronos) – Daniele Nahum , consigliere Dem al Comune di Milano e storico rappresentante della comunità ebraica milanese, ha deciso di lascia re il Pd in polemica con le posizioni ...

Consigliera di Azione legge il monologo di Scurati aprendo seduta del consiglio comunale: “Lo porteremo in tutte le sedi istituzionali” - Applausi alla lettura di Giulia Pastorella. Il segretario Ascioti: “Antonio Scurati è un cittadino milanese e Milano è città Medaglia d'oro alla Resistenza. Difendiamo i valori fondativi della Repubbl ...ilgiorno

Morbillo, allerta epidemia. L'esperta: «I vaccini hanno protetto molte generazioni e dovremmo assicurarci che continuino a farlo» - A Milano, dopo esser sparito durante la pandemia, è tornato il morbillo: da settembre sono stati registrati 30 casi. Tra marzo 2023 e febbraio 2024 in Europa sono ...ilmessaggero

Russia, ai domiciliari a 17 anni per una scritta: Lyubov Lizunova è il primo caso di adolescente considerata terrorista dal Cremlino - Secondo l'ong indipendente Ovd-info, la prima adolescente della Federazione in custodia cautelare per aver pubblicamente espresso opinioni contrarie al conflitto ...ilfattoquotidiano