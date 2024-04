Terrorismo | blitz dei carabinieri a Fresagrandinaria - indagato un tunisino

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 aprile 2024) Chieti - Idel Raggruppamento operativo speciale (Ros) hanno effettuato unquesta mattina a, piccolo comune in provincia di Chieti, nell'abitazione di un uomosospettato diinternazionale di matrice islamica. Nel corso dell'operazione, i militari hanno perquisito la casa dell'uomo alla ricerca di prove utili alle indagini. La presenza dei, con le sirene spiegate e i lampeggianti accesi, ha destato notevole apprensione tra i residenti. Al termine della perquisizione, ilè stato prelevato dalla sua abitazione e condotto in caserma per essere interrogato. Ancora non si hanno dettagli sulle accuse che pendono nei suoi confronti, ma l'operazione testimonia l'alto livello di attenzione delle forze ...