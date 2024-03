Blitz antiterrorismo Presi tre palestinesi | Pianificavano attentati contro gli israeliani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) ROMA Li hanno fermati prima che entrassero in azione mettendo in atto attacchi suicidi e autobombe in Israele e Cisgiordania, atti terroristici che venivano pianificati da un covo all’Aquila per sfuggire all’intelligence israeliana. Tre– Anan Kamal Afif Yaeesh, Ali Saji Ribhi Irar e Mansour Doghmosh, il primo dei quali già in carcere a Terni – sono stati raggiunti ieri da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del capoluogo abruzzese Marco Billi ed eseguita dalla polizia di Stato. La richiesta arrivava della procura aquilana in coordinamento con la Procura nazionale antimafia e. Il “Gruppo di risposta rapida - Brigate Tulkarem“, cui appartenevano i tre, progettavano tra l’altro un’azione terroristica da compiersi nell’insediamento israeliano di Avnei Hefetz, in Cisgiordania, ...