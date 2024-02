Musica di Ghali e manichino di Giorgia Meloni bruciato | tensione in piazza a Roma

Al corteo in memoria di Valerio Verbano i manifestanti bruciano un manichino di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Momenti di, ieri - giovedì 22 febbraio - a, nel corso del corteo organizzato da circa 3mila esponenti della sinistra radicale nel quartiere Tufello per ricordare Valerio Verbano, militante vicino all'area di Autonomia Operaia che venne ucciso il 22 febbraio del 1980 fa nella sua casa di via Monte Bianco da un commando mai identificato. Insieme ai fumogeni rossi, ai fuochi d'artificio e alladidiffusa dagli altoparlanti, undella presidente del Consiglio,, raffigurata con una croce celtica appesa al collo e una corona in testa, è stata data alle fiamme. Le immagini del rogo sono adesso al vaglio degli inquirenti e della Digos. Alla presidente del Consiglio è subito arrivata la solidarietà del presidente della ...