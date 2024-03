Dopo la Francia anche la Spagna vuole dare un taglio alle emissioni del traporto aereo vietando i voli a corto raggio e | più precisamente | quelli che potrebbero essere coperti dal treno in meno di due ore e mezza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Se la tratta aerea puòcoperta da quella ferroviaria indi due ore e, inon saranno più consentiti. Lasta considerando il divieto come parte del suo piano di azione climatica 2050. A dire il vero, non è il primo Paese a provarci, il governo francese, infatti, che ci èriuscito, ha ufficialmente vietato iper i viaggi cosiddetti “domestici”. Una vittoria per l’ambiente? Forse l’entusiasmo è un po’ azzardato. ...