Taekwondo | i convocati dell’Italia per l’Austrian Open Ci sono Dell’Aquila e Alessio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilitaliano è pronto a tornare sulla scena in questo inizio di 2024. Un anno certamente particolare, che culminerà nello svolgimento dei tornei olimpici in occasione dei Giochi di Parigi della prossima estate. Si riparte dal, torneo di classificazione G1, che si terrà il 4 febbraio all’Olympiahalle di Innsbruck. A tal proposito lo staff tecnico azzurro ha reso noti i nomi deiper la manifestazione.ben 11 i selezionati: 7 donne e 4 uomini, a cui aggiungere anche Hadi Tiranvalipour, il giovane atleta iraniano rifugiato in Italia, fra loro vianche Simonee Vito. Di seguito l’elenco completo dei. AustriaG1ItaliaFemminile Sofia Zampetti, ...

