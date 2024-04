Suo figlio ha investito una donna - dovete pagare 80enni truffat - ma i carabinieri scoprono il raggiro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Firenze, 23 aprile 2024 – Due anziani raggirati senza pietà da dueori. Ma, in un certo senso, questa volta i coniugi hanno avuto un po’ di fortuna grazie all’intervento tempestivo dei. Il solito impietoso copione. La signora di 86 anni, nel pomeriggio di ieri 22 aprile, riceve una telefonata che subito la mette in allarme: un avvocato chiama da uno studio legale per informarla che stava gestendo la vicenda delrelativa all’investimento di unae che per sistemare le cose occorrono urgentemente cinquemila euro. A questo punto entra in scena la sedicente collaboratrice che, inviata dal finto avvocato, suona il campanello degli anziani coniugi e li rassicura di essere stata inviata per riscuotere il denaro dovuto. Larice, furbamente, invita il marito dell’anziana ad ...