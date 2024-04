Statale delle Puglie | avviati lavori per oltre 5,5 milioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLungo la strada90bis “”, nell’avellinese, Anas ha avviato nuovidi manutenzione programmata su ponti e viadotti per un investimento complessivo di5,5di euro. Le lavorazioni principali – che permetteranno di potenziare in maniera significativa gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera arteria stradale – consisteranno nel risanamento strutturale deglii elementi d’impalcato in calcestruzzo armato e dei cordoli laterali, nella installazione di nuove barriere stradali e nella sostituzione degli appoggiopere, nella nuova pavimentazione stradale (compresa la relativa segnaletica) e relativi giunti di dilatazione,ad interventi di sistemazione idraulica. Nel ...