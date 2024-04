Al via il Fuorisalone 2024 | il significato delle installazioni da vedere alla Statale di Milano

Milano Design Week 2024: gli appuntamenti food&drink da non perdere - Eventi all'insegna del buon cibo, di un calice di vino o di un cocktail speciale. Indirizzi noti o temporary restaurant. Luoghi di design che fanno spazio al cibo e viceversa ...ilgiorno

Salone del Mobile 2024: dove, come e quando. Al via a Milano la Design week con 1.300 eventi. Tutto quello che c’è da sapere (e vedere) - Salone del Mobile 2024, a Milano parte all'insegna dei record l'edizione numero 62. Numeri imponenti, visitatori da 130 Paesi. Quest'anno anche EuroCucina e Salone del Bagno. In crescita anche i numer ...firstonline.info

Non solo concept store, gallerie o studi d'artista, ma tutti insieme: gli spazi ibridi da scoprire a Milano - Sette luoghi che sono sette storie, sogni di persone che propongono approcci all'arte, alla moda, al design, alla musica, più liberi e fluidi, senza categorizzazioni ...vogue