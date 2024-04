(Di martedì 23 aprile 2024) Se avete amato-Man:theci pensaa farvi felici, con l'4K (Bd 4K + Bd Hd) +attualmente in offerta; scopriamola insieme. Il grande successo di-Man - Un nuovo universo (-Man: Into the, in originale) in termini di critica specializzata e pubblico di appassionati e generalista, ha contribuito ad alimentare un progetto animato che ha trovato nuovi consensi con il sequel-Man:the, uscito nel corso del 2023. Questo secondo ...

Tempo fa giravano delle voci riguardo ad un nuovo capitolo dedicato all’Uomo Ragno, ma non c’è stato ancora nulla di certo. Per fortuna ora è arrivata la conferma, ci sarà Spider-Man 4 con Tom Holland ! Giusto qualche mese fa si parlava di ...

Spider-Man 4, Tom Holland conferma che si farà: "Devo la mia vita e la mia carriera a Spider-Man" - Tom Holland affronta ancora una volta il ritorno di Spider-Man con un quarto film e ribadisce il suo forte legame con Peter Parker, precisando al tempo stesso di doverne proteggere l'eredità.comingsoon

Spider-Man: Across the Spider-Verse: l'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) + Card in sconto su Amazon - Se avete amato Spider-Man: Across the Spider-Verse ci pensa Amazon a farvi felici, con l'edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) + Card attualmente in offerta; scopriamola insieme.movieplayer

Spider-Man 4: il film con Tom Holland è stato confermato! - Dopo alcuni mesi di incertezze, alla fine arriva la conferma: Tom Holland ha annunciato di essere al lavoro per Spider-Man 4!tuttotek