Spider-Man 4 - Tom Holland | Voglio che accada ma dobbiamo stare attenti…

(Di lunedì 22 aprile 2024) Di passaggio al Sands International Film Festival di Saint Andrews, Scozia, per presentare il cortometraggio Last Call, co-scritto e diretto da suo fratello Harry, Tomha parlato di quella che è stata la sua carriera finora e dei suoi progetti per il futuro, rompendo finalmente il silenzio sull’attesissimo-Man 4. È stato sui campi da golf del primo torneo annuale del Sands che l’attore si è aperto con Deadline: “La risposta semplice è che vorrò sempre fare film di-Man“, ha detto. “Devo la mia vita e la mia carriera a-Man. Quindi la risposta semplice è sì. Vorrò sempre fare di più“. La “risposta più complicata” che Tom ha aggiunto è il modo in cui lui e il team di-Man affrontano il tema di un sequel di-Man: No Way Home (2021), che non dovrà ...

Secondo lo specialista in scoop Daniel Richtman, la Sony Pictures e i Marvel Studios hanno scelto una finestra temporale per iniziare le riprese del quarto Spider-Man con Tom Holland . Manca poco ...

Sam Raimi sarebbe in lizza per tornare a occuparsi del nuovo lungometraggio su Spider-Man in arrivo, ma non è il solo nome in lizza. Anche se siamo ben lontani dall'avere conferme ufficiali da parte ...

La superstar di Challengers Zendaya ha svelato a Jimmy Kimmel che lei e Tom Holland hanno evitato una multa per eccesso di velocità “ grazie ” a Spider-Man e al fatto che i poliziotti abbiano ...

