Spal - da febbraio a oggi terza in classifica Una marcia da vertice con il ’Di Carlo bis’

(Di martedì 23 aprile 2024) Lasi salva, e dal giorno del ritorno di Disarebbein, per quel che vale, con 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte, 18 gol segnati e 10 incassati. E’ un rendimento che costringe la società a riflettere sulla posizione del tecnico. Il trend sarebbe da conferma, però c’è un problema. Filippo Fusco lascerà lae arriverà un altro direttore al suo posto, che dovrà conoscere a fondo la serie C. La stagione tormentata e gli errori della campagna estivo-autunnale di mercato, poi rimediati da dicembre in avanti, hanno indotto Tacopina a cambiare progetto. Ora, quando un nuovo responsabile di area tecnica si insedia, spesso ha i suoi uomini e le sue idee. Per procedere al rinnovo di contratto di Mimmo occorrerà massima convinzione sia da parte del direttore che del ...