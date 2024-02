SPAL-Arezzo venerdì 23 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Spal-Arezzo, Di Carlo vuole la vittoria: "La salita è lunga, dobbiamo pedalare veloci"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) il ritorno in panchina di Di Carlo ha giovato alla, che con 7 punti nelle ultime 3 partite vede la zona salvezza da vicino e con essa la possibilità di salvare una stagione deludente. L’anticipo del ventottesimo turno di Serie C girone B vede gli estensi opposti al neopromossodi Indiani, che in classifica siede 6 punti sopra ed è vicino alla zona InfoBetting: Scommesse Sportive e

di Andrea Lorentini Per la maggior parte degli allenatori il turnover è una necessità o un’opportunità in alcuni momenti della stagione, sopratutto quando ... (sport.quotidiano)

Spal, Di Carlo: "Guardiamo a noi stessi. Obiettivo 3 punti attraverso prestazione": Vigilia della sfida all'Arezzo per la Spal. Così mister Di Carlo in conferenza stampa: "In questo periodo qui, da quando sono tornato, la squadra è cresciuta molto. tuttoc

Arezzo, Indiani: "Affrontiamo una Spal in salute, ma non cerchiamo alibi": Paolo Indiani, allenatore dell'Arezzo, in vista della sfida con la Spal, ha dichiarato: "Cesena e domani Ferrara sono ambienti dove sono stato e vado volentieri a giocare. Affrontiamo una squadra che ... tuttoc

SERIE C - 28esima giornata, il programma di Sky e NOW dal 23 al 26 febbraio: Si inizia con tre partite, una del Girone A, Giana Erminio-Lumezzane (Sky Sport 254 e NOW) e due del Girone B, Pontedera-Arezzo (Sky Sport 252 e NOW) e Spal-Arezzo (Sky Sport 253 e NOW). La ... napolimagazine