Social Forum dell’Abitare - a Bologna è emersa la necessità di un movimento nazionale

Tempo di lettura: 2 minutiIeri, sabato 20 aprile, si è tenuto nella sala polifunzionale della biblioteca comunale “G. Andrisani” il convegno “INSIEME PER IL cambiamento sociale : L’ associazioni SMO ED IL RUOLO CHIAVE DEGLI ETS”, organizzato dal ...

A fronte dell’indifferenza del governo e in particolare del ministro Salvini nei confronti dei movimenti, sindacati e associazioni, esclusi in maniera provocatoria dal Tavolo per la definizione del Piano casa presso il Mit, le reti Sociali locali e ...