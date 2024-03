Calcio a 7 csi Forum Social Club | che impresa | battuta la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’Enterprise, dopo 16 giornate, è al comando del campionato d’Eccellenza dia 7 del Csi (Centro sportivo italiano). Laè però statanell’ultimo turno per 9-8 dal, ora secondo raggiungendo i campioni in carica del Cà Ossi (ko 2-3 con la Cusercolese). Classifica: Enterprise 35; Cà Ossi,31; Only Over 30: Cusercolese 28; Pink Turkey 25; Experienza,Livii 22; Furie Rosse 18; Puerto Escondido, Raketown 8; Banda Marvelli 5. Capocannoniere Monsif Lahliuoi (Pink Turkey, 31 gol), davanti a Omolade Ilesamni (Experienza, 23). Questa la classifica della Promozione (gruppo A) dopo 14 turni: Chateau 25; G-Infissi 24; Buscherini, Premilcuore 22; Internazionale 20; ...