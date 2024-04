Situazione mondiale al 2024 | stupidità - miopi - intelligenza e coraggio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024) di Franco Fronzoni Il nostro mondo è attanagliato, da tempo, da contrapposizioni politiche, ideologiche, razziali, religiose, di confini nazionalisti, nonché per reali bisogni di talune popolazioni, mentre, in un’epoca così progredita – come quella attuale, nella conoscenza, tutta – inoltro nello spazio extraterrestre, IA, conoscenze mediche, informatica, infinitamente piccolo – conseguita nel recente cinquantennio passato, avrebbero dovuto determinare un legittimo miglioramento generale per tutte le popolazioni del Globo. Una piccola dimostrazione di tale considerazione è rappresentata dalla Ue, ove giganteschi passi sono stati compiuti per la pace, annullando – con un mirabile colpo di spugna – le conflittualità che per molti secoli precedenti avevano prodotto sanguinosissime guerre, fra quegli Stati che, invece, oggi, cooperano su scala internazionale pur mantenendo, al loro interno ...