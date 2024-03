Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell' Obesità | un momento per fare il punto della situazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il 4sila, una malattia che nel mondo coinvolge circa un miliardo di persone e le stime ritengono che entro il 2035 si arriverà a 1,9 miliardi di persone affette. Un problema molto sentito anche in Italia, benché con un tasso inferiore rispetto ad altri paesi europei. Le cause sono molteplici, dal fattore genetico a una scarsa educazione alimentare che porta a un’assunzione giornaliera di zuccheri superiore al fabbisogno quotidiano. ...

Dai regali tech a quelli moda fino al beauty: i migliori regali per la Festa del papà 2024 . Una selezione tra gadget, piccoli pensieri e albi illustrati per i ... (vanityfair)

Guida TV Sky e NOW 3 - 9 marzo: Sky Cinema Sergio Leone, The Regime, Pechino Express: Guida TV Sky e NOW 3 - 9 marzo: Sky Cinema Sergio Leone, The Regime, Pechino Express , GUIDA TV SKY / NOW | 3 - 9 marzo 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimanadigital-news

Festa della Donna: come celebrare l'8 marzo in base all'Oroscopo: Come ogni anno, l’8 marzo si celebra la Festa della Donna. L’Oroscopo, In base al nostro Segno Zodiacale, ci svela come si può celebrare questa festa in armonia con le Stelle. Alcune donne infatti ...tgcom24.mediaset

Papilloma virus: ancora poco sfruttato in Italia il vaccino anti-Hpv, infezione che si trasmette sessualmente e provoca diversi tumori: Proprio per accrescere la consapevolezza su questo virus e sul vaccino si celebra in tutto il 4 marzo in tutto il mondo la Giornata internazionale sul Papillomavirus Umano (Hpv). Hpv e cancro Quella ...corriere