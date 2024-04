Sinistra e popolo sono un ossimoro

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr – Diciamo le cose come stanno, laabbinataè un. E forse lo è sempre stato. Tralasciando l’esito delle elezioni in Basilicata che lascia il tempo che trova, specie in un Paese come l’Italia da sempre incastrato nelle sue innemervoli contraddizioni qualsiasi sia lo “schieramento” – o presunto tale – scelto (ivi inclusa la presunta e attualmente inesistente “destra sociale”). A promuovere le rivoluzioni proletarie erano membri che di certo, almeno in maggioranza, non appartenevano al “”: Lenin era un borghese, così come lo era Trotsky. Non così Stalin, ma parliamo già del secondo leader della storia dell’Urss, sebbene sia stato partecipe eccome della rivoluzione. Non così neanche un certo Benito Mussolini, che dal proletariato veniva davvero, a prescindere dallo scisma con il ...