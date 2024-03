(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Credo che il valore principale delsta innanzitutto nel volere sempre il bene della propria Nazione. Quindi non soltanto il, ma l'insieme di, di storia, di tradizione, di territorio". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La, intervistato dall'Associazione Altero Matteoli, parlando dell'alleanza nata in Italia nel '94. "Non a caso il-spiega- si contrappone a un internazionalismo generico e a volte sviante. Lasottolinea l'importanza dell'unità dello schieramento, oggi al governo: "La differenza tra l'unità dele il tentativo, spesso è irrisolto di stare insieme a sinistra, sta nel fatto cheundi ...

Centrodestra: La Russa, ‘esiste un popolo, che non c’è invece per centrosinistra’ - Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Credo che il valore principale del Centrodestra sta innanzitutto nel volere sempre il bene della propria Nazione. Quindi non soltanto il popolo, ma l’insieme di popolo, di ...ilsannioquotidiano

Russia, Tajani smonta le ricostruzioni di Putin: “Colpe all'Ucraina per nascondere la debacle” - Antonio Tajani affronta ancora una volta Vladimir Putin. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha commentato, ai microfoni di Sky Tg24, ...iltempo

Caso Salis, Europee, attentato in Russia: la giornata politica in diretta [VIDEO] - In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: attentato in Russia, caso Salis, Europee e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Nuova giornata ricca di temi in politica.notizie