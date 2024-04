Si spaccia per Carabiniere e tenta di truffare un’anziana ma lei lo fa arrestare

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoI militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manduria hanno tratto in arresto un ventenne e denunciato in stato di libertà due sue coetanee, tutti della provincia di Napoli, presunti responsabili di “truffa aggravata in concorso”, nei confronti didi Fragagnano. La vittima, nella tarda mattinata di ieri, aveva ricevuto una telefonata da parte di un ignoto interlocutore, il quale, dopo essersi qualificato come undel Comando Provinciale di Taranto, avrebbe intimato alla stessa di consegnare 8000 euro in contanti, per evitare che il figlio venisse tratto in arresto, a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale. Tale “strategia” utilizzata dal presunto truffatore, da considerarsi molto comune, ha però insospettito la donna, che aveva partecipato di recente ad ...