Gli spacciatori di Telegram Patteggiamenti e riti abbreviati per i tredici della Mini Cooper

Mercallo – volontari all’opera domenica per ripulire i boschi dai rifiuti abbandonati e dai resti dei bivacchi degli spacciatori . “Con questa iniziativa – dice il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – si sono restituite queste zone ai nostri concittadini, che potranno tornare a frequentarle con più serenità”. L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale insieme alla Protezione civile e ha coinvolto tanti volontari in ... (ilgiorno)

Si moltiplicano le iniziative messe in atto da Amministrazioni locali e Forze dell’Ordine per disincentivare lo spaccio di stupefacenti nelle Campagne tra Busto Garolfo e Casorezzo. Nel mese di marzo gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato cinquanta controlli sulle persone in transito lungo la direttrice per Casorezzo e per Furato contestando 12 violazioni al codice della strada oltre al ritiro di tre patenti di guida. A dichiararlo ... (ilgiorno)