Si ribalta l' escavatore - muore un operaio di 39 anni VIDEO

(Di martedì 23 aprile 2024) AGI - Undi 39e' morto in un incidente mortale sul lavoro a Laglio, in provincia di Como. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo era a bordo di un piccoloche si e'to, forse a causa del terreno fangoso, schiacciandolo. L'incidente e' avvenuto durante un intervento di pavimentazione stradale in una strada molto stretta. Sul posto anche i sanitari del 118, i carabinieri e Ats.