Sfregiato in strada a Milano senza motivo | l’aggressione della baby gang al femminile in un video

(Di martedì 23 aprile 2024) Una violenza inaudita: calci, pugni e poi il colpo al viso, che gli lascerà un segno per sempre. Così,un. Due ragazzine – una 15enne italiana e una 17enne albanese – sono state arrestate nei giorni scorsi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di lesioni personali con deformazione permanente al viso perché accusate di aver aggredito un 31enne la sera del 28 dicembre in via Donna Prassede a. Alavevano partecipato altre cinque coetanee. Laaveva aggredito l'uomo con calci, pugni e aveva cercato di strangolarlo con una sciarpa. Poi lo sfregio con una lattina che gli aveva lasciato un segno permanente sul viso. Altre due ragazze, oltre alle arrestate, sono state perquisite.