Sfregiato in strada a Milano senza motivo | due ragazzine finiscono in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Nella mattinata del 19 aprile, ae Rozzano, i Carabinieri della CompagniaPorta Magenta, con il supporto della Compagnia di Corsico, ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in, emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni dinei confronti di due ragazze minorenni (un’italiana 15enne di seconda generazione e un’albanese 17enne), ritenute responsabili del reato di lesioni personali con deformazione permanente del viso, commesso in via Donna Prassede ai danni di un italiano 31enne, in concorso con altre 5 coetanee. Il provvedimento scaturisce dall’articolata attività investigativa condotta dalla Stazione CarabinieriGratosoglio, che ha permesso di identificare le principali autrici di un’efferata aggressione perpetrata nella ...