Sfera Ebbasta - doppio sold out a San Siro per il tour SN2R

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 23 aprile 2024)annuncia ilout allo Stadio Sandi Milano in occasione delestivoMagica doppietta diout a Sanper. Dopo il tutto esaurito di SNSR, la prima data allo Stadio Sandi Milano fissata per il 24 giugno, arriva oggi anche ilout di, il secondo appuntamento nel tempio del calcio milanese in programma il 25 giugno. Non poteva esserci accoglienza migliore nella Scala del calcio per il Trap King, che continua a scolpire in maniera indelebile -a suon di certificazioni eout- il suo nome nella storia della musica italiana e non solo, primo artista italiano di ...