Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024. L’appuntamento è per domenica 28 gennaio (alle ore 09.30 italiane), quando il tennista altoatesino scenderà sul ... (oasport)

Simone, morto a 22 anni per recuperare il pallone sul tetto: era precipitato nel vuoto. Sfera Ebbasta gli aveva mandato un video - Era salito sul tetto di un capannone per recuperare la palla, Simone Bonato, 22 anni di Galliera Veneta (Padova), è morto dopo giorni di agonia in ospedale.leggo

