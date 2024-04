Seul - Kim rischia la fine del regime se usa armi nucleari

(Adnkronos) – "Non è da escludere". Per Seul è sempre più plausibile che la figlia del leader NordCoreano Kim Jong Un possa essere la sua erede al trono. Tutto alimenta le voci sugli scenari della successione in Corea del Nord. "Alla luce del livello del protocollo e dell'espressione usata sui media ufficiali NordCoreani, non si […] (periodicodaily)

Roma, 8 marzo 2024 - Un attacco in forze NordCoreano contro una "capitale del nemico", presumibilmente Seul, è la risposta del leader Kim Jong-un alle maxi esercitazioni militari 'Freedom Shield' congiunte di Usa e Sud Corea, iniziate lunedì. Il dittatore NordCoreano già nei giorni scorsi aveva definito le operazioni militari di Washington e Seul, che vedono in campo mezzi e truppe il doppio rispetto agli anni passati, una ''minaccia'' di ... (quotidiano)