Inter | a Udine in svantaggio in Serie A per la quarta volta in stagione | appena 53 minuti in tutto

(Di lunedì 8 aprile 2024) 27, 6, 5, 15. Non sono i primi quattro numeri della ruota del Lotto di Milano, ma iin cui l’è rimasta innel punteggio nelle uniche quattro partite in cui è finita sotto. Un altro dei dati che testimonia la grandezza di questa squadra, visto che in totale fanno53sui 2.790 delle trentuno giornate di questaA (recuperi esclusi). Vuol dire che per 2.737l’si è trovata in vantaggio o in una situazione di parità. In ordine cronologico, la prima partita in cui l’è finita sotto è anche l’unica che non è riuscita a ribaltare: il gol subito dal Sassuolo al 63? e 27sul 2-1 per i neroverdi che hanno poi inflitto l’unica sconfitta in campionato alla ...