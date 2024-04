Senato approva Pnrr che diventa legge

Con 140 voti favorevoli e 91 contrari la Camera ha approvato il Decreto Pnrr : ora il testo passa al Senato per il via libero definitivo. Il dl contiene norme varie, dalla patente a punti per i cantieri al controverso ingresso delle associazioni pro ...

Nell'Aula di Palazzo Madama si approva con 95 si, 68 no e 1 astenuto il decreto che contiene disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ). Il provvedimento, che aveva già ricevuto il via libera dalla ...

Dl Pnrr, ok definitivo del Senato. Dai consultori agli alloggi universitari: cosa c’è nel nuovo decreto - Ok del Senato con 95 sì, 68 no e 1 astenuto alla fiducia posta dal governo sul decreto che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il ...ilsole24ore

Decreto Pnrr, al Senato il governo chiede il voto di fiducia - Il governo ha chiesto il voto di fiducia per il decreto sul Pnrr. A comunicarlo nell'Aula del Senato è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.tg24.sky