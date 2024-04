Il Senato approva il decreto Pnrr - è legge

(Di martedì 23 aprile 2024) Nell'Aula di Palazzo Madama sicon 95 si, 68 no e 1 astenuto ilche contiene disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Il provvedimento, che aveva già ricevuto il via libera dalla Camera il 18 aprile, diventa

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2024 Con una votazione di 74 sì, 56 no e nessun astenuto il Senato ha approva to il disegno di legge messo a punto dal ministro dell'Istruzione Valditara sul voto in condotta , che mira proprio a dare peso a ...

Con 140 voti favorevoli e 91 contrari la Camera ha approvato il Decreto Pnrr : ora il testo passa al Senato per il via libero definitivo. Il dl contiene norme varie, dalla patente a punti per i cantieri al controverso ingresso delle associazioni pro ...

