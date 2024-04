Scoperti più di 300 corpi nelle fosse comuni negli ospedali a Gaza | “Sepolti vivi o giustiziati”

Il titanosauro Bustingorrytitan Shiva : una scoperta eccezionale Un dinosauro di 98 piedi, chiamato Bustingorrytitan Shiva , è stato recentemente scoperto in Argentina insieme ad altri “megatitanosauri” dal collo lungo, vissuti oltre 90 milioni anni ...

La carenza di personale con competenze Stem, non solo con alte specializzazioni in campo tecnico e scientifico ma anche a livelli più bassi, sta assumendo i contorni di "un’emergenza" per le aziende milanese e lombarde "dei settori più ...