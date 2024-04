L’enorme dinosauro soprannominato Shiva Il Distruttore è uno dei più grandi mai scoperti

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 20 aprile 2024) Il titanosauro Bustingorrytitan: una scoperta eccezionale Undi 98 piedi, chiamato Bustingorrytitan, è stato recentemente scoperto in Argentina insieme ad altri “megatitanosauri” dal collo lungo, vissuti oltre 90 milioni anni fa. Una rivelazione scientifica straordinaria Descritto nel 2023, B.è uno dei sauropodi piùmai registrati, con un peso stimato di circa 74 tonnellate. Questa gigantesca creatura rivela dettagli impressionanti sull’antico ecosistema argentino. Un gigante evolutosi separatamente La scoperta nella regione della Patagonia settentrionale dimostra che i “megatitanosauri” con gigantismo superiore a 55 tonnellate si sono evoluti in modo separato all’interno dei titanosauri, come spiega L'articolo proviene da News Nosh.