Scontri tra tifosi - arrestati due ultras

L'episodio chiave per arrivare al patto di non belligeranza tra gli ultras del Milan e dell'Inter risale al 1981, quando morì un tifoso nerazzurro (ilgiornale)

In un’intervista al Manifesto, nelle scorse ore, Nadia Terranova ha rivelato di essere stata protagonista di un caso analogo a quello di Antonio Scurati Nel marzo scorso, dopo le cariche della polizia agli studenti a Pisa che partecipavano a un corteo pro Palestina, la scrittrice messinese aveva scritto un testo che doveva essere letto durante per la trasmissione "Che sarà" , condotta da Serena... (gazzettadelsud)

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, domenica 21 aprile 2024. Avellino – Al Taranto basta il gol nella ripresa griffato da Simeri per battere l’Avellino. La formazione di Capuano vince tra le mura amiche per 1-0. L’attaccante entra nel secondo tempo, regalando così tre punti d’oro ai pugliesi. Si ferma a tre la striscia di vittorie per la formazione irpina che sabato pomeriggio affronterà il Crotone in casa. ... (anteprima24)