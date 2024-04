Scarlett Johansson produrrà il nuovo film di Jurassic World

Una commedia sull'al Luna ggio del 1969 ci mancava. Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna riesce a regalarcela, addirittura quasi in chiave rom-com, con una prospettiva tanto nuova quanto divertente. Quella dalla campagna pubblicitaria ideata a sostegno della grande impresa tecnologica, politica ma anche economica, volendo. Una diversa storia per la grande impresa del primo passo dell'uomo sulla Luna L'altro volto dell'al Luna ggio è quello ... (gqitalia)

Nel nuovo trailer di Fly Me to the Moon , il film in arrivo nei cinema USA la prossima estate, troviamo Scarlett Johansson e Channing Tatum affiatati ed in grande spolvero. La commedia romantica di Apple Original Films è ambientata sullo sfondo del lancio dell’Apollo 11 del 1968, con Johansson nel ruolo di una pubblicitaria che dovrà riscattare la NASA agli occhi dell’opinione pubblica e Tatum in quello di un esperto astronauta. La regia del ... (cinemaserietv)

Sony e Apple hanno pubblicato il primo trailer di Fly Me to the Moon , commedia romantica con Scarlett Johansson e Channing Tatum. l’uscita è prevista per il 12 luglio nelle sale statunitensi. Il film è ambientato durante la corsa allo spazio negli anni ’60 e ci mostra Scarlett Johansson nei panni di una dirigente del marketing assunta dalla NASA per filmare un finto sbarco sulla Luna nel caso in cui la vera missione fallisse. Apple si è ... (metropolitanmagazine)

Fly Me To the Moon – Le due facce della Luna: trailer italiano del film con Scarlett Johansson e Channing Tatum - Chris Evans era stato originariamente scelto per riunirsi con Scarlett Johansson, ma alla fine ha abbandonato a causa di conflitti di programmazione ed è stato sostituito da Channing Tatum. Questo è ...cineblog

Fly Me To the Moon – Le due facce della Luna: trailer italiano della commedia con Scarlett Johansson e Channing Tatum - Guarda il trailer italiano Fly Me To the Moon – Le due facce della Luna,, il film di Greg Berlanti con Scarlett Johansson e Channing Tatum.cineblog

Transformers One, il trailer e la data di uscita del film d'animazione - È uscito il trailer ufficiale di Transformers One, il film prequel animato, guidato (per ciò che riguarda il cast della versione originale) dalle voci di Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry e Scarlett ...tg24.sky