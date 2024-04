In Fly Me to the Moon | Scarlett Johansson e Channing Tatum ci portano negli anni ' 60 e sulla Luna

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una commedia sull'alggio del 1969 ci mancava. Fly Me to the- Le due facce dellariesce a regalarcela, addirittura quasi in chiave rom-com, con una prospettiva tanto nuova quanto divertente. Quella dalla campagna pubblicitaria ideata a sostegno della grande impresa tecnologica, politica ma anche economica, volendo. Una diversa storia per la grande impresa del primo passo dell'uomoL'altro volto dell'alggio è quello del timore di un flop, con tanto di tentativo di salvare delle clip alternative, nel caso qualcosa fallisse sul più bello. Di qui l'idea di raccontare insieme la grande corsa per toccare “con mano” le rocce e il suolori, ma anche quella parallela a condividere quel sogno. Due diversi approcci allo stesso progetto a cui ...

