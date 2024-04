Scacchi L’IC Mestica Cingoli continua a vincere | primo e secondo posto al Trofeo Scacchi Scuola nella fase regionale

(Di martedì 23 aprile 2024) A Tolentino i maschi, dopo aver vinto laprovinciale, si sono laureati campioni regionali. “Solo”per le ragazze: entrambe le squadre parteciperanno allaNazionale di Montesilvano a maggio, 23 aprile 2024 – Squadrastica che vince non si cambia allaPrimaria del capoluogo all’Istituto Comprensivo “Enrico” di. Anche quest’anno, infatti, le squadre maschile e femminile si sono piazzate sul podiodelfinale di Tolentino dello scorso 20 aprile. I maschi hanno vinto la propria ...

AGI - Gli scacchi hanno alle spalle una storia millenaria ma continuano ad avere un ruolo decisivo nel campo delle intelligenze artificiali . L'evoluzione dei motori scacchistici, dai primi modelli IBM in poi, è stata importante nelle applicazioni ...

I Mondiali di marcia a squadre andranno in scena domenica 21 aprile ad Antalya (Turchia). Verranno assegnati i tagliandi a cinque cerchi per quanto concerne la staffetta mista, ovvero la neonata specialità che farà il proprio debutto ai Giochi. ...

Studenteschi regionali di Scacchi, le ragazze della Ricci seconde accedono alla finale nazionale - RIETI - La squadra femminile dell'Istituto "Angelo Maria Ricci" prosegue la sua corsa verso la finale nazionale del "Trofeo Scacchi Scuola 2024". Le alunne Alice Arena ...ilmessaggero

XXXVI Campionato di Scacchi giovanile, primo posto per l’agrigentino Luigi Picone Chiodo - Luigi, 9 anni, della scuola Anna Frank adesso si prepara per le fasi nazionali che si svolgeranno in Emilia Romagna ...grandangoloagrigento

Scacchi: le due squadre della “Pascoli“ vincono e passano alla fase nazionale - Venerdì nella sala multifunzionale della Banca Alta Toscana la Scuola Primaria Pascoli dell’IC Centro Storico, si è laureata campione Regionale per la categoria maschile mista del Trofeo Scacchi a Scu ...lanazione